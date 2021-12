Wolfsburg in der Krise: Der Lack ist ab

Nach der 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart läuten beim VfL Wolfsburg so langsam die Alarmglocken. Insgesamt war es die fünfte Pleite in Serie, das Torverhältnis über diesen Zeitraum von 2:13 sorgt für Sorgenfalten. „Man muss ehrlich sein. Wir haben sehr, sehr wenig, auf dem wir aufbauen können. Der VfL war schon in einer sehr schwierigen Phase, bevor ich übernommen habe“, sagte Trainer Florian Kohfeldt nach der Partie gegenüber ‚Sky‘.

Zwischendurch sorgte der ehemalige Werder-Coach mit drei Siegen zum Einstand jedoch für Hoffnung auf eine Trendwende – der Trainereffekt scheint mittlerweile jedoch verpufft zu sein. „Wir haben eine Phase, die blöd ist. Wir haben keine Zeit zu trainieren, kriegen mehrere Nackenschläge - und dann sind einzelne Spieler weg von dem Niveau, das sie spielen können“, so Kohfeldt weiter.

Mit Pragmatismus zurück in die Spur?

Gut möglich, dass der 39-Jährige seinen bisherigen taktischen Plan, wie bereits in Bremen, vorerst in der Schublade zurücklassen muss. Kohfeldt spielt bereits mit dem Gedanken, seinen Spielstil zeitweise anzupassen: „Wir sollten uns davon verabschieden, dass wir gegen Köln berauschenden Kombinationsfußball spielen.“

Unter Vorgänger Mark van Bommel blieben die Wölfe nach einem guten Saisonstart acht Partien ohne Sieg, ehe der Niederländer seinen Stuhl räumen musste. Von einem weiteren Szenario dieser Art ist Kohfeldt noch weit entfernt, die Anfangseuphorie beim Tabellenzehnten hat sich inzwischen jedoch zu Frust umgewandelt.