Bestätigt: Alaba hat vier Klubs zur Auswahl

Welchem europäischen Spitzenklub wird sich David Alaba zur kommenden Saison anschließen? Diese Frage treibt nicht nur die internationale Presse, sondern vor allem den Spieler selbst seit einigen Monaten um.

Vorrang habe die spanische La Liga, „aber wir reden noch mit anderen Klubs“, stellt Alabas Berater Pini Zahavi auf Nachfrage des ‚kicker‘ klar. Vier Vereine stehen dem israelischen Spielervermittler zufolge noch zur Wahl, „da muss David aussuchen, wer das Rennen macht“.

Real weiterhin vorne

Die von spanischen Medien seit geraumer Zeit kolportierte Einigung mit Real Madrid hat also noch nicht stattgefunden. Gleichwohl halten die Königlichen die besten Karten im zähen Poker um den defensiv so flexibel einsetzbaren Linksfuß in der Hand. „Man befinde sich kurz vor der Ziellinie“, schreibt der ‚kicker‘ mit Verweis auf Quellen aus Real-Kreisen.

„Eine Deadline“ gebe es aber nicht, versichert Zahavi. Diverse Aspekte spielen abseits der Gehaltsfrage eine Rolle: Wer steht beim künftigen Klub in der nächsten Saison an der Seitenlinie? Welche weiteren Transfers sind angepeilt? Auf welcher Position ist er hauptsächlich eingeplant? Alaba macht sich so seine Gedanken – und es hat nicht den Anschein, als käme er sehr zeitnah zu einer finalen Lösung.