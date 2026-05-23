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Bundesliga

FC Bayern: Nächste Hoeneß-Spitze gegen Nagelsmann

von Dominik Sandler - Quelle: Spiegel
1 min.
Uli Hoeneß spricht bei einem Kongress @Maxppp

Uli Hoeneß hat Julian Nagelsmann erneut ins Visier seiner Kritik genommen. Im ‚Spitzengespräch‘ beim ‚Spiegel‘ sagte der 74-Jährige zur Kommunikation bezüglich der Nummer eins bei der WM: „Das war nicht in Ordnung, nicht fair.“ Nagelsmann hatte Oliver Baumann lange Hoffnung gemacht, am Ende aber doch Manuel Neuer ebenfalls nominiert und zur Stammkraft auserkoren.

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Auch seine Kritik daran, dass Nagelsmann dem Team keine Chance gegeben habe, sich einzuspielen, erneuerte der Ehrenpräsident des FC Bayern: „Man hätte eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu formen.“ In den vergangenen Wochen hatte Hoeneß immer wieder gegen den Bundestrainer ausgeteilt, betonte jetzt aber, es habe sich dabei immer um „sachlich-fachliche Kritik“ gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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