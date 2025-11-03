Florenz-Krise: Pioli vor dem Aus

Stefano Piolis Tage beim AC Florenz sind wohl gezählt. Laut Matteo Moretto ist die Trennung zwischen dem 60-jährigen Cheftrainer und dem Vorletzten der Serie A unausweichlich. Kurzfristiger Auslöser ist die gestrige 0:1-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn US Lecce.

Pioli hatte die Fiorentina erst vor der Saison übernommen, seitdem aber in zehn Ligaspielen nur vier Zähler bei keinem einzigen Sieg geholt. Im Sommer investierte der Klub stolze 90 Millionen Euro in Neuzugänge, eigentlich sollte die Reise in Richtung internationaler Wettbewerb gehen. Nun befindet man sich mitten im Abstiegskampf.