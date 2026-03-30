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Svensson übernimmt neuen Trainerjob

von Fabian Ley - Quelle: fck.dk
1 min.
Bo Svensson zu seiner Zeit als Mainz-Coach @Maxppp

Bo Svensson kehrt zurück in seine dänische Heimat. Der langjährige Bundesliga-Coach übernimmt als Cheftrainer beim kriselnden Rekordmeister FC Kopenhagen, für den er einst als Spieler selbst 155 Mal auf dem Platz stand. Der 46-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

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Bo Svensson tiltræder med øjeblikkelig virkning som cheftræner i F.C. København #fcklive
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In Kopenhagen folgt der frühere Verteidiger auf Jacob Neestrup, der am gestrigen Sonntagabend seinen Posten räumen musste. Svensson arbeitete zuletzt bis Dezember 2024 für Union Berlin, zuvor hatte er in der Bundesliga auch den FSV Mainz 05 betreut. Anfang Februar lehnte er ein Jobangebot von Werder Bremen ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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