Mbappé: Der Matchwinner spricht über seine Zukunft

Paris St. Germain steht nach einem 4:1 beim FC Barcelona mit mindestens einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Matchwinner und Dreifachtorschütze Kylian Mbappé erklärte nach dem Spiel freudestrahlend bei ‚RMC‘: „Wir sind sehr glücklich. Das war ein sehr wichtiges Spiel für uns, wir wollten hierherkommen und gewinnen und das ist uns gelungen.“

Doch nicht nur wegen seiner Tore ist Mbappé in aller Munde. Der Vertrag des pfeilschnellen Angreifers läuft 2022 aus. Entsprechend heißt es in diesem Jahr für PSG: Verlängern oder verkaufen. Angesprochen auf seine Zukunft sagte der 22-Jährige: „Mir geht es sehr gut, ich bin glücklich. Ich wollte immer das Beste für PSG geben und dieses Trikot trage ich in meinem Herzen.“

„Es wäre dumm...“

Doch bedeutet das auch, dass Mbappé seinen Kontrakt verlängern und noch viele Jahre für PSG auf Torejagd gehen wird? Eine Entscheidung scheint noch nicht gefallen: „Diese Frage höre ich oft. Es wäre aber dumm, eine solche Entscheidung von einem Spiel abhängig zu machen – egal, ob gut oder schlecht. Ich werde nicht weiter darüber sprechen und ich höre auch nicht hin, wenn Leute über meine Zukunft sprechen. Ich habe immer gesagt, dass ich hier glücklich bin und ich bin das natürlich noch mehr, wenn wir so spielen.“

Chancen auf eine Verpflichtung werden vor allem Real Madrid eingeräumt. Neben Mbappés Verhandlungsposition hat sich aber auch die von Paris St. Germain gestern verbessert.