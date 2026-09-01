Jean-Mattéo Bahoya könnte noch der Sprung in die Premier League glücken. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist Leeds United auf den Zug aufgesprungen und hat Gespräche mit Eintracht Frankfurt über einen Transfer des 21-jährigen Linksaußen aufgenommen.

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Update (19:00 Uhr): Nach FT-Infos ist sich Leeds sowohl mit Frankfurt als auch mit Bahoya einig.

Die Eintracht würde den Franzosen gerne abgeben, mit Hull City gab es bereits eine Übereinkunft. Bahoya ließ den Transfer aber platzen und entschied sich gegen den Wechsel zum Premier League-Aufsteiger.