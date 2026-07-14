58 Millionen: Vuskovic-Wechsel perfekt

Luka Vuskovic gehörte bei seiner Leihe zum Hamburger SV zu den absoluten Senkrechtstartern in der Bundesliga. Aus diesem Grund ließen die Rothosen auch nichts unversucht, um den 19-Jährigen wenigstens noch eine Saison in der Hansestadt zu halten, doch vergeblich.

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Wie Brighton & Hove Albion offiziell mitteilt, wechselt der kroatische WM-Fahrer von Tottenham Hotspur zu den Seagulls und unterschreibt einen Vertrag bis 2031 mit der Option auf eine weitere Saison. Die Spurs kassieren mit dem Youngster richtig ab, dem Vernehmen nach zahlt der Klub des deutschen Trainers Fabian Hürzeler umgerechnet rund 53 Millionen Euro an Sockelablöse, hinzu kommen fünf Millionen an möglichen Boni.

„Luka hat einen fantastischen Karrierestart hingelegt – wir haben seinen Weg genau verfolgt“, sagt Hürzeler über den Transfer, „in der vergangenen Saison hat er bewiesen, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann, und wir möchten ihn dabei unterstützen, in unserem Umfeld daran anzuknüpfen. Es gab viel Wirbel um seinen Wechsel zu uns, doch er ist noch ein junger Spieler, der Zeit braucht, um sich an die Anforderungen bei Brighton und in der Premier League zu gewöhnen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass er diese Herausforderung meistern wird.“

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It was always Brighton… 💫 pic.twitter.com/tVGeC2Rr94 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026

Vuskovic stammt aus der Jugend von Hajduk Split und war im vergangenen Sommer für elf Millionen Euro zu den Spurs gewechselt, die ihn direkt an den HSV weiterverliehen. In der Bundesliga stand der Innenverteidiger in der abgelaufenen Spielzeit 26 Mal auf dem Feld und erzielte starke sechs Treffer.