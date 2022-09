Brighton holt Potter-Nachfolger an Bord

Brighton & Hove Albion hat einen Nachfolger für den zum FC Chelsea abgewanderten Graham Potter gefunden. Für vier Jahre bindet sich Roberto De Zerbi an die Seagulls. Der 43-Jährige war zuletzt bis Juli Trainer beim ukrainischen Serienmeister Shakhtar Donetsk.

„Ich bin absolut begeistert, dass Roberto zugestimmt hat, unser neuer Cheftrainer zu werden. Robertos Teams spielen einen aufregenden und mutigen Fußball, und ich bin zuversichtlich, dass sein Stil und seine taktische Herangehensweise hervorragend zu unserem Kader passen werden“, freut sich Vereinspräsident Tony Bloom.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ