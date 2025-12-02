Arsenal: Havertz-Comeback verzögert sich

Kai Havertz (26) wird dem FC Arsenal wohl noch länger als angenommen fehlen. Wie Trainer Mikel Arteta auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Brentford (Mittwoch, 20 Uhr) mitteilt, hat Havertz „alles gegeben, aber er konnte nicht den nächsten Schritt machen. Wir brauchen ihn dringend, er ist ein Spieler, den ich persönlich sehr schätze, weil er so viel in die Mannschaft einbringt.

Arteta weiter: „Mal sehen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt. Er macht sich wirklich gut, er macht seine Sache auf dem Platz, aber ich denke, er braucht noch etwas Zeit.“ Havertz laboriert seit Anfang der Saison an Knieproblemen und musste sich aufgrund dessen einer Operation unterziehen, die ihn weiterhin zum Aussetzen verdammt.