Kuntz reagiert auf brisante Vorwürfe

von David Hamza
Stefan Kuntz mit kritischem Blick @Maxppp

Stefan Kuntz setzt sich gegen einen Bericht der ‚Bild‘ zur Wehr, sein Vertrag beim Hamburger SV sei wegen sexueller Belästigung gegenüber HSV-Mitarbeiterinnen aufgelöst worden. Auf Instagram schreibt Kuntz: „Mich erreichen zahlreiche Anfragen wegen der aktuellen Berichterstattung über meine Person. Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen.“

Weiter führt der ehemalige HSV-Sportvorstand aus: „Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück. Im Sinne meiner Familie und aller mir nahestehenden Personen habe ich meine Anwälte […] darum gebeten, gegen diese falschen Vorwürfe und Vorverurteilungen vorzugehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
