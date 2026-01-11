Kuntz reagiert auf brisante Vorwürfe

Stefan Kuntz setzt sich gegen einen Bericht der ‚Bild‘ zur Wehr, sein Vertrag beim Hamburger SV sei wegen sexueller Belästigung gegenüber HSV-Mitarbeiterinnen aufgelöst worden. Auf Instagram schreibt Kuntz: „Mich erreichen zahlreiche Anfragen wegen der aktuellen Berichterstattung über meine Person. Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen.“

Weiter führt der ehemalige HSV-Sportvorstand aus: „Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück. Im Sinne meiner Familie und aller mir nahestehenden Personen habe ich meine Anwälte […] darum gebeten, gegen diese falschen Vorwürfe und Vorverurteilungen vorzugehen.“