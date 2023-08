AS Rom: Leonardo-Poker wird heißer

Die AS Rom und der FC Santos befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Transfer von Marcos Leonardo. Laut dem brasilianischen Journalisten Filippo Biafora wurden die Verhandlungen um den 20-jährigen Stürmer heute Nacht unterbrochen, werden aber in den kommenden Stunden fortgesetzt.

Dem Vernehmen nach bietet der italienische Hauptstadtklub eine Ablöse von elf Millionen Euro und sieben Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Zudem soll Santos bei einem Weiterverkauf von Leonardo zehn Prozent der erzielten Transfersumme erhalten. Leonardo ist brasilianischer U20-Nationalspieler und erzielte dort in sieben Spielen sieben Tore.