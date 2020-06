Füllkrug-Hoffnung: Ein Hauch von Kruse für Werder

Vor rund einem Jahr kehrte Niclas Füllkrug zum SV Werder Bremen zurück. Nachhaltig Einfluss nehmen konnte er aufgrund eines Kreuzbandrisses bislang nicht. Im Abstiegskampf wird der Wiedergenesene nun von Florian Kohfeldt zum Hoffnungsträger hochstilisiert.

„Niclas fehlt uns mehr als Max Kruse“, hatte der Werder-Trainer schon vor einiger Zeit über den 27-jährigen Angreifer gesagt, der so viel Wucht und Einsatzwillen miteinander paart.

Füllkrug als Hoffnungsträger

Am Samstag beim Abstiegsendspiel gegen den SC Paderborn winkt Füllkrug nun das Comeback. Und das, obwohl man ihn trotz der coronabedingten Saisonverlängerung schon abgeschrieben hatte.

Kohfeldt schwärmt laut dem ‚kicker‘: „Niclas hat in der Reha ein unglaubliches Tempo vorgelegt, weil er alles daransetzen will mitzuhelfen, dass dieser Verein in der ersten Liga bleibt. Schon dafür gebührt ihm ganz großer Respekt.“

Siegermentalität als Wesenszug

Mithelfen kann Füllkrug in Paderborn höchstens als Einwechselspieler. Das weiß auch Kohfeldt, der den Rückkehrer als „Alternative von der Bank“ bezeichnet. Ganz wesentlich sei dabei neben dem sportlichen auch der psychologische Aspekt: „Ich freue mich darauf, seine Mentalität im Kader zu haben und wir bekommen mit ihm als spielstarkem Box-Stürmer ein Element, das wir so sonst nicht haben.“

Klar ist: Rein fußballerisch trennen Füllkrug und den oben genannten Kruse Welten. Im Alleingang kann Füllkrug die Kohlen für Werder im Gegensatz zum in die Türkei abgewanderten Kruse nicht aus dem Feuer holen. Sein ganz persönlicher Input könnte dennoch ein ganz entscheidender sein.