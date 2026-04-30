Muslic verkündet Dzeko-Comeback

Schalke 04 kann wieder auf Edin Dzeko zurückgreifen. Trainer Miron Muslic bestätigte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 20:30 Uhr): „Edin hat heute alles mitgemacht und wird in den Kader zurückkehren. Wenn wir ihn brauchen, wird er da sein. Das zeugt von Charakterstärke und Teamplay. So hat er sich präsentiert seit Tag eins.“

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Der 40-jährige Starstürmer verpasste zuletzt einige Partien mit einer Schulterverletzung. S04 siegte trotzdem weiter – und kann gegen Düsseldorf schon am 32. Spieltag die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Noch nicht wieder mit an Bord wird Abwehrkante Nikola Katic sein, wenngleich der am Knie verletzte 29-Jährige „sich nicht so leicht aufhalten“ lasse, so Muslic.