Leweling: VfB-Abgang „kann schnell gehen“

Verlässt Jamie Leweling den VfB Stuttgart in diesem Sommer? Der 25-Jährige schloss einen Abgang auf einer Pressekonferenz des DFB nicht aus, möchte sich aber erst nach der Weltmeisterschaft mit seiner persönlichen Zukunft beschäftigen: „Man kann nie irgendetwas ausschließen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent wechsle. Mein Fokus liegt jetzt auf der WM, danach kann man weiterschauen.“

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Aktuell weilt Leweling im Kreise des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft, gegen die Elfenbeinküste (2:1) kam er zu seinem ersten WM-Einsatz. Das Preisschild für den Rechtsaußen liegt dem Vernehmen nach bei über 50 Millionen Euro. Interesse bekunden die AS Rom, der AFC Bournemouth und der FC Everton. Leweling wiederholt: „Man sollte nie etwas ausschließen, vor allem im Fußball nicht. Es kann schnell gehen, aber jetzt kommt der Klassiker von mir: Ich fühle mich wohl in Stuttgart, wir spielen Champions League und ich habe da ein gutes Standing.“