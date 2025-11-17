Frankfurt ausgestochen: Watzke erläutert Bellingham-Transfer

Ohne Hans-Joachim Watzke wäre Jobe Bellingham (20) wohl zu Eintracht Frankfurt und nicht zu Borussia Dortmund gewechselt. Gegenüber ‚schwatzgelb.de‘ sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, dass Lars Ricken und Sebastian Kehl auf seine Unterstützung angewiesen waren: „Wenn sie dann aber mal um Hilfe bitten – ich habe natürlich weiterhin ein großes Netzwerk – dann fliege ich auch mal zu den Bellinghams, weil sie den Eindruck hatten, dass das die letzten zwei Prozent ausmachen könnte. Der Junge war gedanklich schon fast in Frankfurt, aber weil wir die ganze Zeit den Kontakt zur Familie gehalten haben, habe ich das ausnahmsweise mal gemacht.“

Watzke war auch beim Transfer von Bruder Jude Bellingham (22) vor fünf Jahren entscheidend beteiligt. Die Eltern der Bellinghams sorgen seit dem Wechsel von Jobe an die Strobelallee für Unruhe. Der Mittelfeldspieler selbst benötigt bei den Schwarz-Gelben noch Anlaufzeit, Trainer Niko Kovac gibt dem Engländer nach und nach mehr Spielzeit.