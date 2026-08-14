Paris St. Germain hat die Verpflichtung von Mika Godts (21) offenbar abgewickelt. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung mit Ajax Amsterdam über einen Transfer des Flügelstürmers. Kostenpunkt: 55 Millionen Euro – eine stolze Summe für den Belgier (zwei Länderspiele), der es nicht in den WM-Kader geschafft hatte.

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Mit dem Godts-Transfer macht PSG den bevorstehenden Dreierpack perfekt. Ebenfalls im Anflug befinden sich Angreifer Ferran Torres (26), der für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona losgeeist wird, sowie Zion Suzuki (23). Der Parma-Torhüter kostet rund 35 Millionen Euro, soll aber sofort an Juventus Turin weiterverliehen werden.