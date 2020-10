Upamecano im Schaufenster – und von der Rolle

„Er ist ein sehr guter Spieler, den wir morgen aus nächster Nähe sehen können“, deutete Manchester United Trainer Ole Gunnar Solskjaer vor der Partie gegen RB Leipzig an, dass er die Leistung von Dayot Upamecano genau unter die Lupe nehmen würde.

Der Innenverteidiger mauserte sich in Leipzig bekanntlich zu einem der besten seiner Zunft. Mittlerweile läuft Upamecano auch für die französische Nationalmannschaft auf. Im kommenden Sommer ist er per Klausel für 40 bis 50 Millionen Euro zu haben. Topklubs werden Schlange stehen.

Leipziger Rekordpleite

Die Bühne Old Trafford nutzte der 22-Jährige am gestrigen Mittwochabend aber nicht. Beim historischen 0:5, der höchsten Niederlage der elfjährigen Leipziger Vereinsgeschichte, war Upamecano mal so richtig von der Rolle. Gerade im Kopf wirkte der bullige Verteidiger nicht frisch.

Beim 1:0 ließ Upamecano Greenwood entwischen, beim 2:0 verließ er erfolglos die Abwehrkette, beim 3:0 wurde er von Rashford ausgetanzt und beim 5:0 ließ er den englischen Dreifach-Torschützen aus den Augen. Solskjaer dürfte wie angekündigt genau hingeguckt haben. Dass er nun das Interesse an Upamecano komplett verloren hat, ist jedoch nicht zu erwarten.