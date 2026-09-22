Torjäger: Ex-Dortmund-Stars führen in Europas Topligen

Bundesliga

Nach vier Spieltagen im deutschen Oberhaus teilen sich gleich fünf Profis den Platz an der Spitze. Younes Ebnoutalib (23/Eintracht Frankfurt), Michael Olise (24/FC Bayern), Patrik Schick (30/Bayer Leverkusen), Yuito Suzuki (24/SC Freiburg) und Phillip Tietz (29/Mainz 05) stehen bei jeweils vier Treffern. Harry Kane (33/FC Bayern), zuletzt dreimal in Folge Bundesliga-Torschützenkönig, hat dagegen „erst“ dreimal geknipst.

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Premier League

Auf der Insel führt wenig überraschend der ehemalige Dortmund-Star Erling Haaland (26/Manchester City) das Rennen an. Hinter dem Norweger, der in fünf Partien fünf Tore markierte, reiht sich ein weiterer früherer BVB-Stürmer ein: Alexander Isak (27/FC Liverpool) war bis dato viermal erfolgreich.

La Liga

Der bislang überragende Offensivspieler Europas ist Raphinha (29/FC Barcelona). Der brasilianische Angreifer läuft in dieser Saison auf der Neuner-Position auf und trifft dort nach Belieben. Die beeindruckende Quote: zwölf Treffer in sieben Partien.

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Mit einigem Abstand auf Raphinha rangieren Teamkollege Lamine Yamal (19/FC Barcelona), Kylian Mbappé (27/Real Madrid) und Sergio Camello (25/Rayo Vallecano) mit jeweils sieben Toren. Ebenfalls stark: Oldie Pierre-Emerick Aubameyang (37/Deportivo A Coruña) mit fünf Toren.

Serie A

In der Serie A findet sich der nächste Ex-BVB-Star an der Spitze wieder. Donyell Malen (27/AS Rom) präsentiert sich weiter in Topform und kommt auf sechs Buden in fünf Einsätzen. Für das Länderspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag (20:45 Uhr) fällt der Niederländer allerdings verletzungsbedingt aus.

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Ligue 1

Nicht nur in England und Italien grüßt ein ehemaliger Schwarz-Gelber von ganz oben, sondern auch in Frankreich. Paris Brunner (20/AS Monaco) ruft in dieser Ligue 1-Spielzeit sein volles Potenzial ab und steuerte bereits vier Treffer in fünf Spielen bei. Den ersten Platz teilt sich der deutsche U21-Nationalspieler allerdings mit einem Quartett um Ferran Torres (26/Paris St. Germain).