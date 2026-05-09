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Einigung: Atlético vor 46-Millionen-Transfer

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
João Gomes im Einsatz für die Wolves @Maxppp

Atlético Madrid hat beste Karten auf die Verpflichtung von Mittelfeldspieler João Gomes (25). Laut Fabrizio Romano haben die Colchoneros auf persönlicher Ebene eine Einigung mit dem Brasilianer erzielt.

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Die Verhandlungen mit Gomes‘ aktuellem Arbeitgeber Wolverhampton Wanderers laufen. Im Gespräch sind rund 46 Millionen Euro Ablöse für den Rechtsfuß, dessen Vertrag noch bis 2030 datiert ist und eine beidseitige Klausel zur Verlängerung beinhaltet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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