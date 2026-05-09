Einigung: Atlético vor 46-Millionen-Transfer

Atlético Madrid hat beste Karten auf die Verpflichtung von Mittelfeldspieler João Gomes (25). Laut Fabrizio Romano haben die Colchoneros auf persönlicher Ebene eine Einigung mit dem Brasilianer erzielt.

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Die Verhandlungen mit Gomes‘ aktuellem Arbeitgeber Wolverhampton Wanderers laufen. Im Gespräch sind rund 46 Millionen Euro Ablöse für den Rechtsfuß, dessen Vertrag noch bis 2030 datiert ist und eine beidseitige Klausel zur Verlängerung beinhaltet.