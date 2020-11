Barça: Roberto fällt lange aus

Der FC Barcelona muss den Ausfall von Sergi Roberto verkraften. Wie die Blaugrana mitteilen, hat sich der Rechtsverteidiger einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Der 28-Jährige steht Trainer Ronald Koeman nach Vereinsangaben rund zwei Monate nicht zur Verfügung.

Zugezogen hatte sich Roberto die Verletzung am gestrigen Sonntag beim Ligaspiel gegen Atlético Madrid. Barça musste sich gegen die Colchoneros mit 0:1 geschlagen geben, Roberto stand über die komplette Spieldauer auf dem Rasen.

Tests performed this Sunday on @SergiRoberto10 have shown that he has a rupture in the femoral rectus of his right thigh. The approximate time he will be out is two months. pic.twitter.com/hnG6QOVulq