West Ham verkündet Trainer-Überraschung

West Ham United hält an Trainer Nuno Espírito Santo fest. Das geht aus einem offiziellen Statement des Vereinsvorstands hervor. Zuletzt deutete sich aufgrund des Premier League-Abstiegs eigentlich eine Trennung an.

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Espírito Santo ist seit September für die Hammers verantwortlich, sammelte in 37 Partien 1,22 Punkte pro Partie. Das reichte nicht für den Klassenerhalt in Englands höchster Spielklasse. Dennoch vernehmen die Verantwortlichen eine positive Entwicklung: „Auch wenn das Endergebnis am Sonntag schmerzlich war, ist der Vorstand der Ansicht, dass es in den letzten Monaten deutliche Anzeichen für Verbesserungen und Fortschritte gab, und wir möchten, dass Nuno diese Entwicklung weiter vorantreibt.“