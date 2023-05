St. Pauli: Konkurrenz baggert an Dzwigala

Abwehrmann Adam Dzwigala weckt offenbar Interesse bei anderen Vereinen der zweiten Liga. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, haben sich rivalisierende Klubs beim Berater des polnischen Verteidigers vom FC St. Pauli gemeldet. Unter anderem der 1. FC Kaiserslautern habe die Fährte aufgenommen, so die Zeitung aus der Hansestadt.

Dzwigala, der sowohl zentral als auch auf der rechten Seite verteidigen kann, stehe allerdings entgegen bisheriger Annahmen noch eine weitere Saison in Diensten des Kiezklubs. Andererseits: Eine Ablöse in angemessener Höhe könnte St. Pauli für den 27-Jährigen nur noch in diesem Sommer kassieren. Dzwigala kommt auf 21 Saisonspiele.

