Pedro Neto (26) bleibt dem FC Chelsea erhalten. Wie die Blues offiziell mitteilen, hat der Flügelstürmer seinen Vertrag bei den Londonern bis 2032 verlängert. „Seit meiner Ankunft habe ich immer das Gefühl gehabt, dass mir die Menschen hier sehr geholfen haben. Ich fühle mich hier wie zu Hause und möchte hier noch mehr erreichen“, so der portugiesische Nationalspieler.

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Lightning down the wing until 2032. ⚡️ pic.twitter.com/npYmBYtFB9 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 11, 2026

Neto war 2024 für 60 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu Chelsea gewechselt. In 108 Pflichtspielen für den Klub erzielte der Linksfuß 21 Tore und bereitete 19 weitere vor.