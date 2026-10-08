BVB: Überraschung um Sammer-Vertrag

Die Zusammenarbeit von Matthias Sammer und Borussia Dortmund geht offenbar länger, als zuletzt angenommen. Wie ‚Sport1‘ im Podcast ‚Die Dortmunder Woche‘ berichtet, läuft der Vertrag des 59-Jährigen bis 2028. „Bis 2028 ist noch eine lange Zeit. Ob der Vertrag darüber hinaus verlängert wird, entscheidet einzig und allein die Geschäftsführung“, so ‚Sport1‘-Journalist Manfred Sedlbauer.

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Zuletzt hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass Sammers Vertrag als Berater bei Schwarz-Gelb schon im kommenden Sommer auslaufen würde. Still und heimlich wurde das Arbeitspapier in den vergangenen Wochen aber offenbar ausgeweitet. Sammer hatte sich zuletzt auch für eine Rolle beim DFB ins Spiel gebracht.