BVB: Bellingham für Three Lions nachnominiert

Jude Bellingham wird möglicherweise in Kürze für die englische A-Nationalmannschaft debütieren. Wie der englische Fußballverband FA bekanntgibt, wird das Mittelfeld-Juwel von Borussia Dortmund für die anstehenden Länderspiele gegen Irland und Belgien nachnominiert.

Der 17-Jährige war eigentlich für die U21-Auswahl seines Heimatlands berufen worden. Nachdem sich aber Trent Alexander-Arnold und James Ward-Prowse verletzungsbedingt von der Länderspielreise abmelden mussten, rückt Bellingham nun nach.

Congratulations to @BellinghamJude, who has been called up to the #ThreeLions for the first time! 👏 pic.twitter.com/bWpDevg4ae