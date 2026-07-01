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Traumziel: Abwerbeversuch bei van Dijk

von Martin Schmitz - Quelle: Gazzetta dello Sport
Virgil van Dijk auf einer WM-Pressekonferenz @Maxppp

Der AC Mailand hat als Verstärkung für die Innenverteidigung anscheinend Virgil van Dijk ins Visier genommen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist es der Traum von Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic, den Niederländer zu verpflichten. Seit dem Frühjahr rührt der Schwede für einen potenziellen Transfer die Werbetrommel. Der Mehrheitseigner der Rossoneri Red Bird prüfe nun die Personalie und die Umsetzbarkeit eines Transfers.

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Es ist nicht klar, ob der 34-Jährige den FC Liverpool verlassen möchte und ob die Reds den 96-fachen Nationalspieler abgeben würden. Neben Milan ist auch Galatasaray an van Dijk interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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