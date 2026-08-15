Paris St. Germain bedient sich beim FC Barcelona. Für die Verpflichtung von Ferran Torres (26) fließen kolportierte 50 Millionen Euro aus Frankreich nach Spanien.

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Der amtierende Champions League-Sieger stattet Torres mit einem bis 2031 datierten Vertrag aus. Zuletzt sorgte der Angreifer bei der WM für Furore und schoss Spanien im Finale mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen Argentinien zum zweiten Weltmeistertitel.

Torres war 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City zu Barça gewechselt, sammelte seitdem 65 Tore und 23 Assists in 207 Pflichtspielen. Ab sofort soll er das Pariser Starensemble ergänzen und mit seinen technischen Qualitäten das Team von Luis Enrique bereichern.

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Torres sagt: „Ich freue mich sehr, bei einem so ambitionierten Verein wie Paris St. Germain ein neues Abenteuer zu beginnen. Ich möchte Präsident Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos und Trainer Luis Enrique dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Teil dieser Mannschaft zu werden, der ich hoffentlich dabei helfen kann, so viele Titel wie möglich zu gewinnen.“