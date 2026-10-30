FCN: Chatzialexiou-Nachfolger schon da?

Der 1. FC Nürnberg bereitet sich intensiv auf einen möglichen Abgang von Joti Chatzialexiou vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, denken die Mittelfranken darüber nach, NLZ-Leiter Dieter Frey zum Sportvorstand zu befördern. Der 53-Jährige soll gesprächsbereit sein und sich die neue Rolle vorstellen können.

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Chatzialexiou ist sich mit Eintracht Frankfurt bereits einig und könnte dort zeitnah die Nachfolge von Markus Krösche antreten. Frey ist seit 2014 in verschiedenen Rollen beim Club tätig und hatte auch seine Spielerkarriere am Valznerweiher beendet. Jetzt könnte auf der Karriereleiter der nächste Schritt erfolgen. Der FCN hat laut dem Boulevardblatt aber auch noch einige externe Kandidaten auf der Liste.