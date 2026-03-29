Menü Suche
Kommentar 8
Internationale Freundschaftsspiele

DFB: Torwart-Entscheidung für Ghana-Test

von Dominik Schneider - Quelle: Sky | Sport1
Alexander Nübel bei der deutschen Nationalmannschaft @Maxppp
Deutschland Ghana

Wenn am Montagabend die Nationalmannschaften von Deutschland und Ghana aufeinandertreffen, wird aller Voraussicht nach Alexander Nübel im Tor des DFB stehen. ‚Sky‘ und ‚Sport1‘ berichten, dass der Keeper des VfB Stuttgart die Möglichkeit von Julian Nagelsmann erhält, sich zu beweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Partie findet auch in Stuttgart statt – Nübel erwartet sozusagen ein Heimspiel. Bisher stehen erst zwei Länderspiele für den 29-Jährigen zu Buche. Oliver Baumann bleibt jedoch als Nummer eins unter Nagelsmann gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Internationale Freundschaftsspiele
Deutschland
Alexander Nübel

Weitere Infos

Internationale Freundschaftsspiele Internationale Freundschaftsspiele
Deutschland Flag Deutschland
Alexander Nübel Alexander Nübel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert