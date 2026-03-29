DFB: Torwart-Entscheidung für Ghana-Test

Wenn am Montagabend die Nationalmannschaften von Deutschland und Ghana aufeinandertreffen, wird aller Voraussicht nach Alexander Nübel im Tor des DFB stehen. ‚Sky‘ und ‚Sport1‘ berichten, dass der Keeper des VfB Stuttgart die Möglichkeit von Julian Nagelsmann erhält, sich zu beweisen.

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Die Partie findet auch in Stuttgart statt – Nübel erwartet sozusagen ein Heimspiel. Bisher stehen erst zwei Länderspiele für den 29-Jährigen zu Buche. Oliver Baumann bleibt jedoch als Nummer eins unter Nagelsmann gesetzt.