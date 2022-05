Real: De Tomás statt Haaland?

Real Madrid hat neben Erling Haaland noch andere Stürmer im Visier. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge könnte Raúl de Tomás zu den Königlichen zurückkehren, wenn sich Haaland tatsächlich für den Wechsel zu Manchester City entscheidet.

De Tomás stand früher schon bei Real unter Vertrag. Für die Profis kam der Stürmer jedoch nur in einer Partie zum Einsatz. In der laufenden Saison traf der 27-Jährige bereits 15 Mal für Espanyol Barcelona in La Liga. Sein Vertrag bei den Katalanen ist noch bis 2026 datiert.