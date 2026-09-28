Bayern-Deal: Kane will zwei Klauseln

Nach der Länderspielpause haben wahrscheinlich vor allem die Bayern-Fans Grund zur Freude. Bei der geplanten Vertragsverlängerung von Harry Kane stehen mittlerweile alle Ampeln auf grün, auch der Engländer rechnet mit einer baldigen Unterschrift.

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Der FC Bayern ist dabei zu großen Zugeständnissen bereit. Zum einen soll der 33-Jährige einen eher unüblich langen Vertrag bis mindestens 2029 erhalten. Die „Ausnahme“ verteidigte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zuletzt ausdrücklich. Zum anderen besteht der Goalgetter auch in seinem neuen Kontrakt auf eine Ausstiegsklausel – und zwar in doppeltem Sinne.

Wie Fabrizio Romano berichtet, wird neben der Vertragslaufzeit genau über diesen Passus noch verhandelt. Kane fordert erneut eine begrenzte Ausstiegsklausel, die ihm eine Premier League-Rückkehr ermöglicht. Darüber hinaus soll Ex-Klub Tottenham Hotspur ein Matching Right eingeräumt werden.

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Der Transferinsider sieht darin aber keine Stolpersteine mehr. Auch laut Romano ist die Verlängerung greifbar: „Es rückt wirklich, wirklich näher. Ich glaube, es wird klappen, es steht kurz bevor.“