Bundesligisten gehen bei Brassier leer aus

Lilian Brassier steht vor dem Wechsel innerhalb der französischen Ligue 1. Wie die FT-Partnerredaktion Foot Mercato erfuhr, hat sich Olympique Marseille mit Stade Brest auf einen Transfer verständigt. Mit OM selbst war sich der 24-jährige Innenverteidiger bereits einig geworden.

Brassier hat auch zahlreiche Verehrer in der Bundesliga. Der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg, der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach wurden allesamt mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht. Dieser bleibt aber lieber in der Heimat, um seine Chancen auf eine Berufung in die französische Nationalmannschaft zu erhöhen.