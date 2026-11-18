Eine Zukunft der Klub-Legenden Thomas Müller (37) und Manuel Neuer (40) beim FC Bayern nach der aktiven Karriere scheint derzeit eher unrealistisch. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ verrät Klubpatron Uli Hoeneß, dass er sich von der „traumhaften Vorstellung“ verabschiedet hat. Die Spieler hätten einerseits „sehr viel Geld“ und wollten daher auch nicht „sechs Tage à zwölf Stunden pro Woche arbeiten“.

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Auch FCB-Präsident Hainer äußert sich im Interview mit ‚t-online‘ zurückhaltend bezüglich der Zukunftspläne der Bayern-Ikonen. Zwar betont er, dass der Klub immer versuche, ehemalige Spieler einzubinden: „Die Tür steht offen.“ Allerdings sei unklar, ob „Thomas Müller oder Manuel Neuer schon wissen, was sie nach ihrer Karriere machen wollen.“ Zugleich betonen der FCB-Präsident als auch sein Vorgänger ihre Zufriedenheit mit dem aktuellen Vorstand: „Die Verträge von Jan-Christian Dreesen und Max Eberl wurden aus guten Gründen verlängert“, so Hainer.