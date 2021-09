Sabitzer sagte Bayern & Schalke ab

Bayern Münchens Neuzugang Marcel Sabitzer hat einst einen Wechsel zum Rekordmeister abgelehnt. Vater Herfried Sabitzer erinnert sich gegenüber der ‚tz‘: „Als Marcel 14 Jahre alt war, waren wir bei der Bayern-Akademie. Marcel hat sich aber gegen einen Wechsel nach München entschieden. Er wollte sich Schritt für Schritt entwickeln, erst mal bei einem österreichischen Klub Profi werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das schaffte der heute 27-Jährige dann bei Admira Wacker Mödling. 2013 wollte ihn Schalke 04 in die Bundesliga holen, Sabitzer lehnte erneut ab und wechselte lieber zu Rapid Wien. „Wir hatten einen klaren Karriereplan“, so Herfried Sabitzer. Über RB Salzburg ging es dann zu RB Leipzig, wo Sabitzer zum Kapitän und Top-Spieler reifte. Am vergangenen Montag klappte dann auch der Wechsel zu den Bayern, der Mittelfeld-Allrounder unterschrieb bis 2025.