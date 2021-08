Süle, Kehrer, Richards: Bayerns Transferplan in der Abwehr

Niklas Süle ist in der Bringschuld. Den Status vergangener Tage FC Bayern hat der Innenverteidiger beim FC Bayern schon lange eingebüßt. Durch einen Kreuzbandriss verlor er vor knapp zwei Jahren sein Fitnesslevel, die Leistungskurve zeigte anschließend klar nach unten. Auf den EM-Zug sprang der 25-Jährige noch auf, bestritt aber letztlich nur 17 Minuten beim 4:2 gegen Portugal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Konsequenz auf Klubebene: Der Vertrag des gebürtigen Frankfurters ist noch immer nicht über Juni 2022 hinaus verlängert, weil seine Vorstellungen offenkundig nicht mehr zu jenen der Bayern-Bosse passen. Ein akutes Thema mag ein Süle-Abgang derzeit zwar nicht sein, bei einem Angebot in der Region von 30 Millionen Euro kann sich das aber noch ändern. Das berichtet die ‚Sport Bild‘.

Kehrer für Süle?

Sollte doch noch Bewegung in die Personalie Süle kommen, kommt der Ersatz womöglich von Paris St. Germain. Wie FT unlängst aus Frankreich erfuhr, steht Bayern wie drei andere Bundesligisten in Kontakt mit dem Berater von Thilo Kehrer. Nun berichtet auch die ‚Sport Bild‘, dass der 24-jährige Ex-Schalker ein Thema an der Säbener Straße ist. Kehrers Vertrag in Paris ist noch bis 2023 datiert.

Beim jungen Innenverteidiger Chris Richards (21) ist die Situation durchaus vergleichbar. Bayern würde den Daumen für einen Transfer heben, wenn der US-Amerikaner einen akzeptablen Erlös erzielt. Zehn Millionen Euro erwarten die Münchner laut ‚Sport Bild‘ von der TSG Hoffenheim, Richards‘ Leihklub in der vergangenen Rückrunde. Von einer möglichen Leihe ist nun keine Rede mehr.