Magnin-Entlassung offiziell
Ludovic Magnins Tage als Cheftrainer des FC Basel sind gezählt. Der amtierende Schweizer Meister hat die Trennung vom 46-jährigen Übungsleiter offiziell bestätigt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.
FC Basel 1893 @FCBasel1893 – 12:47
ℹ️ 𝘿𝙚𝙧 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙨𝙚𝙡 𝟭𝟴𝟵𝟯 𝙩𝙧𝙚𝙣𝙣𝙩 𝙨𝙞𝙘𝙝 𝙫𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧 𝙇𝙪𝙙𝙤𝙫𝙞𝙘 𝙈𝙖𝙜𝙣𝙞𝙣Bei X ansehen
Nach durchwachsenen Leistungen gegen Ende des vergangenen Jahres blieb die erhoffte Trendwende trotz intensiver Arbeit im Trainerteam und einer guten Wintervorbereitung aus. Aufgrund von mangelnder sportlicher Entwicklung hat sich der FC Basel 1893 dazu entschieden, einen Cheftrainerwechsel vorzunehmen. Der Club informiert schnellstmöglich über die Nachfolgeregelung.
Wir wünschen dir privat und beruflich nur das Beste, Ludo!
