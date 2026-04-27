Bayern-Joker überragen: Die FT-Topelf des 31. Spieltags

Der FC Bayern wachte erst in der zweiten Halbzeit auf, Borussia Dortmund war von Beginn an griffig. Beide Teams sind in der FT-Topelf des 31. Spieltags doppelt vertreten.
Spieler des Spieltags: Jamal Musiala
Jamal Musiala ist zurück – und wie. Nach seinem Wadenbeinbruch brauchte der 23-Jährige lange, um in seine alte Form zu kommen. Seit einigen Wochen ist der Zehner aber fast mit alter Stärke zurück und bewies das auch gegen den FSV Mainz 05 (4:3). Gemeinsam mit Michael Olise brillierte Musiala in Hälfte zwei und steuerte mit einem Tor und einer Vorlage einen großen Teil dazu bei, dass die Bayern einen Drei-Tore-Rückstand in einen Sieg verwandeln konnten.
Die FT-Topelf
Die Tabelle der Bundesliga
Tabelle Gesamt Bundesliga
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|FC Bayern
|82
|31
|+81
|26
|4
|1
|113
|32
|2
|BVB
|67
|31
|+34
|20
|7
|4
|65
|31
|3
|RB Leipzig
|62
|31
|+24
|19
|5
|7
|62
|38
|4
|Stuttgart
|57
|31
|+20
|17
|6
|8
|63
|43
|5
|Hoffenheim
|57
|31
|+16
|17
|6
|8
|61
|45
|6
|Leverkusen
|55
|31
|+20
|16
|7
|8
|62
|42
|7
|Frankfurt
|43
|31
|-2
|11
|10
|10
|56
|58
|8
|Freiburg
|43
|31
|-8
|12
|7
|12
|44
|52
|9
|Augsburg
|37
|31
|-16
|10
|7
|14
|39
|55
|10
|Mainz 05
|34
|31
|-10
|8
|10
|13
|39
|49
|11
|M'gladbach
|32
|31
|-14
|7
|11
|13
|36
|50
|12
|Bremen
|32
|31
|-18
|8
|8
|15
|36
|54
|13
|Union Berlin
|32
|31
|-20
|8
|8
|15
|35
|55
|14
|Köln
|31
|31
|-8
|7
|10
|14
|45
|53
|15
|Hamburg
|31
|31
|-16
|7
|10
|14
|34
|50
|16
|St. Pauli
|26
|31
|-27
|6
|8
|17
|26
|53
|17
|Wolfsburg
|25
|31
|-25
|6
|7
|18
|41
|66
|18
|Heidenheim
|22
|31
|-31
|5
|7
|19
|35
|66
Die Ergebnisse im Überblick
RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 3:1
FSV Mainz - FC Bayern 3:4
VfL Wolfsburg - Gladbach 0:0
FC Augsburg - Frankfurt 1:1
Heidenheim - FC St. Pauli 2:0
Köln - Bayer Leverkusen 1:2
Hamburger SV - TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:1
Dortmund - SC Freiburg 4:0
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