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FT-Kurve Bundesliga

Bayern-Joker überragen: Die FT-Topelf des 31. Spieltags

Der FC Bayern wachte erst in der zweiten Halbzeit auf, Borussia Dortmund war von Beginn an griffig. Beide Teams sind in der FT-Topelf des 31. Spieltags doppelt vertreten.

von Dominik Sandler
1 min.
FT-Topelf 31. Spieltag @Maxppp

Spieler des Spieltags: Jamal Musiala

Jamal Musiala ist zurück – und wie. Nach seinem Wadenbeinbruch brauchte der 23-Jährige lange, um in seine alte Form zu kommen. Seit einigen Wochen ist der Zehner aber fast mit alter Stärke zurück und bewies das auch gegen den FSV Mainz 05 (4:3). Gemeinsam mit Michael Olise brillierte Musiala in Hälfte zwei und steuerte mit einem Tor und einer Vorlage einen großen Teil dazu bei, dass die Bayern einen Drei-Tore-Rückstand in einen Sieg verwandeln konnten.

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Die FT-Topelf

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Die Tabelle der Bundesliga

Tabelle Gesamt Bundesliga

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo FC Bayern FC Bayern 82 31 +81 26 4 1 113 32
2 Logo BVB BVB 67 31 +34 20 7 4 65 31
3 Logo RB Leipzig RB Leipzig 62 31 +24 19 5 7 62 38
4 Logo Stuttgart Stuttgart 57 31 +20 17 6 8 63 43
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 57 31 +16 17 6 8 61 45
6 Logo Leverkusen Leverkusen 55 31 +20 16 7 8 62 42
7 Logo Frankfurt Frankfurt 43 31 -2 11 10 10 56 58
8 Logo Freiburg Freiburg 43 31 -8 12 7 12 44 52
9 Logo Augsburg Augsburg 37 31 -16 10 7 14 39 55
10 Logo Mainz 05 Mainz 05 34 31 -10 8 10 13 39 49
11 Logo M'gladbach M'gladbach 32 31 -14 7 11 13 36 50
12 Logo Bremen Bremen 32 31 -18 8 8 15 36 54
13 Logo Union Berlin Union Berlin 32 31 -20 8 8 15 35 55
14 Logo Köln Köln 31 31 -8 7 10 14 45 53
15 Logo Hamburg Hamburg 31 31 -16 7 10 14 34 50
16 Logo St. Pauli St. Pauli 26 31 -27 6 8 17 26 53
17 Logo Wolfsburg Wolfsburg 25 31 -25 6 7 18 41 66
18 Logo Heidenheim Heidenheim 22 31 -31 5 7 19 35 66
Komplette Rangliste

Die Ergebnisse im Überblick

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 3:1
FSV Mainz - FC Bayern 3:4
VfL Wolfsburg - Gladbach 0:0
FC Augsburg - Frankfurt 1:1
Heidenheim - FC St. Pauli 2:0
Köln - Bayer Leverkusen 1:2
Hamburger SV - TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:1
Dortmund - SC Freiburg 4:0

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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