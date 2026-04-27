Bayern-Joker überragen: Die FT-Topelf des 31. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jamal Musiala

Jamal Musiala ist zurück – und wie. Nach seinem Wadenbeinbruch brauchte der 23-Jährige lange, um in seine alte Form zu kommen. Seit einigen Wochen ist der Zehner aber fast mit alter Stärke zurück und bewies das auch gegen den FSV Mainz 05 (4:3). Gemeinsam mit Michael Olise brillierte Musiala in Hälfte zwei und steuerte mit einem Tor und einer Vorlage einen großen Teil dazu bei, dass die Bayern einen Drei-Tore-Rückstand in einen Sieg verwandeln konnten.

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Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 31. Spieltags? Jamal Musiala Patrik Schick Maximilian Beier Michael Olise Ein anderer Spieler (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Tabelle der Bundesliga

Die Ergebnisse im Überblick

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 3:1

FSV Mainz - FC Bayern 3:4

VfL Wolfsburg - Gladbach 0:0

FC Augsburg - Frankfurt 1:1

Heidenheim - FC St. Pauli 2:0

Köln - Bayer Leverkusen 1:2

Hamburger SV - TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:1

Dortmund - SC Freiburg 4:0