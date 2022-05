Schalke & Werder schielen auf Sobottka

Für welchen Klub schnürt Marcel Sobottka in der kommenden Saison seine Schuhe? Aktuell ist vieles offen. Mit Fortuna Düsseldorf laufen seit einiger Zeit Verhandlungen über einen neuen Vertrag, eine Einigung ist aber vorerst nicht in Sicht.

‚Sky‘ berichtet nun vom Interesse zweier Aufstiegsaspiranten an dem Ablösefreien: Werder Bremen, das dringend einen neuen Sechser sucht, und Schalke 04 haben Sobottka auf dem Zettel. Die Königsblauen wollen ihren ehemaligen Jugendspieler aber nur dann zurück, wenn die angepeilte Rückkehr in die Bundesliga auf der Zielgeraden doch noch misslingen sollte, so der Bezahlsender.

Schon vor einigen Wochen wurden außerdem Union Berlin und der VfL Bochum mit Sobottka in Verbindung gebracht. Der 28-Jährige, der seit zwei Wochen mit einer Rippenprellung ausfällt, hat fast schon die Qual der Wahl. Nach stolzen sieben Jahren bei der Fortuna könnte der Rechtsfuß im Sommer noch einmal eine neue Herausforderung wagen.