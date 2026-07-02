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Milla nach Italien

Como 1907 verstärkt den Kader mit Luis Milla (31). Der spanische Mittelfeldspieler verlässt den FC Getafe und unterschreibt beim Team von Trainer Cesc Fàbregas bis 2031.

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