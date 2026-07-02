Milla nach Italien
Como 1907 verstärkt den Kader mit Luis Milla (31). Der spanische Mittelfeldspieler verlässt den FC Getafe und unterschreibt beim Team von Trainer Cesc Fàbregas bis 2031.
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Como 1907 is delighted to announce the signing of Spanish midfielder Luis Milla from Getafe CF.— Como1907 (@Como_1907) July 2, 2026
The 31-year-old joins the club on a permanent transfer until June 2029, bringing experience, creativity and technical quality to Cesc Fàbregas’ midfield.
Milla joined Getafe in 2022… pic.twitter.com/eB3zIdrWgA
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