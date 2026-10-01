Felix Keidel (23) wird heute Abend (20:45 Uhr) gegen Serbien nicht sein Länderspieldebüt feiern. Wie der finalen Kaderliste der UEFA zu entnehmen ist, hat der Mittelfeldspieler der SV Elversberg den Cut nicht geschafft.

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Von den ursprünglich 25 Spielern durften für die Partie nur 23 nominiert werden. Neben Keidel steht wenig überraschend auch Nico Schlotterbeck (26) nicht auf dem Bogen. Der Innenverteidiger hatte sich am gestrigen Mittwoch im Training am Sprunggelenk verletzt und musste die Heimreise antreten.

Für Keidel bietet sich dann aber voraussichtlich am Sonntag (20:45 Uhr) gegen Griechenland eine weitere Chance. Ähnlich war Jürgen Klopp schon mit Bambasé Conté (23) verfahren, den er gegen die Niederlande (1:1) nicht nominiert, aber im Hinspiel gegen Griechenland (0:1) in die Startformation berufen hatte.