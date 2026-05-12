Chelsea legt sich auf Trainerkandidaten fest

Der FC Chelsea hat sich auf vier mögliche Kandidaten für die Nachfolge des entlassenen Cheftrainers Liam Rosenior festgelegt. Das berichtet die ‚Sun‘. Neben Xabi Alonso (vereinslos) sei Andoni Iraola (AFC Bournemouth) die Wunschlösung. Beide Trainer werden von derselben Berateragentur vertreten, bei der die Blues ihr Interesse offiziell hinterlegt haben. Laut der Boulevardzeitung hat am gestrigen Montag ein erstes Gespräch mit Iraola stattgefunden.

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Der 43-Jährige wird auch weiterhin als Nachfolger von Oliver Glasner bei Crystal Palace gehandelt. Die Eagles haben ihrerseits bereits zweimal beim Spanier vorgefühlt und bereiten ein drittes Angebot vor. Der ehemalige Eintracht-Coach Glasner wiederum steht ebenfalls bei Chelsea auf der Liste, kommt aber laut ‚Sun‘ wie Marco Silva (FC Fuham) eigentlich nur infrage, sofern die beiden Topkandidaten absagen sollten.