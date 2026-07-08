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2. Bundesliga

Wolfsburg: Topklub jagt Grabara

von Martin Schmitz - Quelle: Matteo Moretto
Kamil Grabara mit der Maske im Gesicht @Maxppp

Statt in der 2. Bundesliga könnte Kamil Grabara in der kommenden Saison in der Serie A auflaufen. Wie Matteo Moretto berichtet, hat sich Atalanta Bergamo nach dem Stammkeeper von Absteiger VfL Wolfsburg erkundigt.

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Der 27-Jährige gilt bei den Wölfen trotz eines Vertrags bis 2028 als Abgangskandidat. Die Niedersachsen haben als potenziellen Ersatz den aktuell vereinslosen Florian Kastenmeier (29) im Blick, an dem auch Werder Bremen interessiert sein soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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