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Serie A

Uduokhai einig mit neuem Klub

von Fabian Ley - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Felix Uduokhai im Zweikampf @Maxppp

Felix Uduokhai könnte es zeitnah in die Serie A ziehen. Laut dem türkischen Transferjournalisten Yagiz Sabuncuoglu hat sich der Innenverteidiger mit dem Erstliga-Aufsteiger AC Monza auf eine Zusammenarbeit geeinigt. An Besiktas ist der 28-Jährige vertraglich nur noch bis 2027 gebunden.

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Die Istanbuler hatten den ehemaligen deutschen Juniorennationalspieler im Sommer 2025 nach vorheriger Leihe für fünf Millionen Euro vom FC Augsburg festverpflichtet. Als Stammkraft konnte sich Uduokhai in der vergangenen Saison aber nicht etablieren. Vor einigen Wochen wurde der Linksfuß auch mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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