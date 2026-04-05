„Fühle mich überall wohl“: Adeyemi vermeidet BVB-Bekenntnis

2027 läuft der Vertrag von Karim Adeyemi (24) bei Borussia Dortmund aus. Und gemeinsam mit Serhou Guirassy (30) gehört der Offensivspieler zu den Akteuren, mit denen Borussia Dortmund die höchsten Ablösesummen generieren könnte, um den Kaderumbruch zu finanzieren. Gleichzeitig bleibt aber auch die Vertragsverlängerung mit dem deutschen Nationalspieler (elf Länderspiele) weiterhin Thema.

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Adeyemi selbst lässt sich dabei keine Tendenz entlocken. „Mein Fokus ist, jedes Spiel gut zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Was danach passiert, wird man sehen. Man weiß nie, was die Zukunft bringt“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ den Torschützen beim gestrigen 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart, der vielsagend ergänzt: „Ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich überall wohl.“

Sportgeschäftsführer Lars Ricken ist um Ruhe bemüht und versichert, dass die Verhandlungen „kein Poker“ seien. Vielmehr sieht der BVB-Chef „ganz normale, vertrauensvolle Gespräche und wo auch nicht viel nach außen dringt und es dadurch vielleicht auch mal zu Falschmeldungen kommt wie zuletzt bei. Mit Karim sind wir weiterhin im Gespräch.“

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Eine Deadline will Ricken nicht setzen, eine Entscheidung fordert er aber dennoch: „Ich glaube, das wollen weder die Spieler noch wir. Deshalb ist das ein Szenario, das wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Wir wollen nicht bis nach der WM oder so warten. Ich glaube, da muss es dann Entscheidungen geben, ohne jetzt Zeitpunkte zu nennen.“