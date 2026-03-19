RB: Abnehmer für Norbye in Sicht

Der norwegische Innenverteidiger Jonathan Norbye könnte im Sommer in seine Heimat zurückkehren. Wie der norwegische Fernsehsender ‚TV 2‘ berichtet, will Fredrikstad FK den 18-Jährigen von RB Leipzig gerne verpflichten. Gespräche über einen Deal sollen bereits stattgefunden haben.

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Norbye war vor drei Jahren aus Norwegen in die Jugendakademie von RB gewechselt. Auf seinen Durchbruch im Profifußball wartet der Linksfuß noch. Eine Leihe zu Arminia Bielefeld in der Hinrunde verlief nicht wie gewünscht und wurde ohne Einsatz bei den Profis schon im Winter wieder beendet.