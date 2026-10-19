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Sturm-Hoffnung für Köln

von Tom Steinmetzler - Quelle: fc.de
1 min.
Ragnar Ache hält sich den Oberschenkel @Maxppp

Ragnar Ache ist zurück im Training des 1. FC Köln. Wie die Kölner offiziell mitteilen, absolvierte der Stürmer nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder einige Teile des Teamtrainings. Mit der Rückkehr von Ache werden die Stürmer-Sorgen des FC ein wenig reduziert. Neben dem 28-Jährigen fällt auch der vom FC Bologna geliehene Stürmer Thijs Dallinga (26) länger aus.

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Aufgrund dieser Verletzungen sondieren die Kölner den Stürmermarkt und könnten im Wintertransferfenster auf dieser Position nachlegen. Ein Kandidat ist der siebenfache deutsche Nationalspieler Lukas Nmecha (27). Ob es Ache möglicherweise schon am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 wieder in den Spieltagskader schafft, werden die kommenden Tage zeigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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