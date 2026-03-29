Dynamo-Sechser Amoako in die Bundesliga?

Union Berlin will im Sommer das Mittelfeldzentrum verstärken. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Hauptstadtklub Kofi Amoako von Dynamo Dresden ins Visier genommen. Der 20-Jährige wird aller Voraussicht nach zur nächsten Saison in die Bundesliga wechseln, Union bringt sich bereits in Stellung. Auch der Hamburger SV soll die Fühler ausgestreckt haben.

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Amoako war erst im vergangenen Sommer für 300.000 Euro vom VfL Wolfsburg nach Dresden gewechselt, nachdem er zuvor ein Jahr an den VfL Osnabrück in die dritte Liga verliehen war. In Sachsen entwickelte er sich prompt zum Stammspieler: Der defensive Mittelfeldspieler stand in der laufenden Spielzeit in 24 Pflichtspielen in der Startaufstellung.

Bei Union Berlin könnte Amoako den Kaderplatz von Alex Král (27) einnehmen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Im Winter noch zeigte Serie A-Klub US Lecce großes Interesse an Amoako und bot 1,5 Millionen Euro, doch der Deal kam nicht zustande. Auch der FC Chelsea hatte im vergangenen Sommer ein Auge auf den Youngster geworfen.

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Der gebürtige Hannoveraner durchlief diverse U-Nationalmannschaften des DFB und stand auch in dieser Länderspielpause im Aufgebot der U21. Amoako überzeugt insbesondere durch seine Physis und Zweikampfstärke. Qualitäten, die bei Union-Trainer Steffen Baumgart hoch im Kurs stehen.