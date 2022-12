Ajax will Weltmeister Rulli verpflichten

Bei der Suche nach einer neuen Nummer eins sind die Sportchefs von Ajax Amsterdam offenbar auch in Spanien fündig geworden. Laut Fabrizio Romano hat der niederländische Spitzenklub in Gerónimo Rulli (30) vom FC Villarreal einen klaren Favoriten auserkoren. Ein erster Kontakt zum Torhüter wurde von Ajax bereits hergestellt, so der Transfermarkt-Insider.

Rulli ist beim Gelben U-Boot allerdings gesetzt und hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. Dass der vierfache Nationalspieler günstig transferiert werden kann, ist daher äußerst unwahrscheinlich. Bei der Weltmeisterschaft in Katar war Rulli als Ersatzkeeper der Argentinier mit von der Partie. Neben dem Weltmeister ist auch Oranje-Keeper Andries Noppert (28) ein Ajax-Kandidat.

