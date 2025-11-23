Barça: Top-Torjäger als Lewandowski-Ersatz?

Der FC Barcelona blickt auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar nach Russland. Die ‚Sport‘ bringt die Katalanen mit Alexei Batrakov von Lokomotive Moskau in Verbindung. Im Winter wäre der Angreifer noch für 20 Millionen Euro zu haben, kommenden Sommer dürften es dann schon 30 Millionen Euro werden. Doch auch der FC Girona und die AS Monaco haben ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen.

Batrakov führt derzeit mit zehn Treffern aus 14 Spielen die Torschützenliste in Russland an. Der Rechtsfuß misst nur 1,71 Meter, ist in der Offensive aber flexibel einsetzbar. Sein Vertrag in Moskau läuft noch bis 2029.